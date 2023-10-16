Президент Федерации бейсбола России оценил возможное выступление сборной на Олимпиаде-2028

По мнению Дмитрия Киселева, команда может достойно выступить на международных соревнованиях в случае допуска

ТАСС, 16 октября. Сборные России по бейсболу и софтболу могут показать достойный результат на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в случае допуска до международных соревнований и успешного преодоления квалификации. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Федерации бейсбола и софтбола России Дмитрий Киселев.

В понедельник в программу Олимпиады 2028 года включили пять новых видов спорта, среди которых бейсбол/софтбол.

"Включение бейсбола в олимпийскую программу очень важно для нас и наших бейсболистов, это поспособствует увеличению интереса к данному виду спорта. Пока отбор на Олимпиаду в Лос-Анджелесе не стартовал, и мне трудно сказать, какое решение примут Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России в свете возможного участия в квалификации, - сказал Киселев. - Но я думаю, что мы бы могли хорошо показать себя на международных соревнованиях. Если сравнить уровень ребят из нашей сборной с европейскими игроками по итогам чемпионата Европы 2023 года, можно предположить, что мы бы выступили очень достойно".

Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 18 апреля во Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола в комментарии ТАСС заявили, что не планируют допускать россиян до международных соревнований, поскольку рекомендации МОК не позволяют пересмотреть решение об их отстранении, принятое после обострения ситуации на Украине.