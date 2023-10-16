Тренер сборной Кении остался разочарован результатом матча с российскими футболистами

По мнению Энгина Фырата, команда не использовала много моментов у ворот соперника

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Кении по футболу Энгин Фырат остался разочарован ничейным результатом товарищеского матча против команды России. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборные России и Кении провели товарищеский матч в турецкой Анталье, который завершился со счетом 2:2.

"Может быть, до игры каждый бы сказал, что такой результат будет хорошим для нас. Но, если вы смотрели матч, видели, как много шансов на голы у нас было, мы не можем сказать, что это хороший результат. Первый гол в наши ворота был очень простым, во втором - мы сделали большую ошибку. Немного разочарован", - сказал Фырат.

Результат матча между сборными России и Кении будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Россияне занимают 39-ю строчку, команда Кении находится на 109-й позиции.