Футболист сборной Кении Окуму назвал хорошим результатом ничью с командой России

Товарищеская игра завершилась со счетом 2:2

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Футболист сборной Кении и французского "Реймса" Джозеф Окуму считает хорошим ничейный результат в товарищеском матче с командой России. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборные России и Кении провели товарищеский матч в турецкой Анталье, который завершился со счетом 2:2. Второй мяч россияне забили на 89-й минуте.

"Мы немного разочарованы, потому что пропустили на последних минутах. Но это хороший результат для нас, мы показали хорошую игру, - сказал Окуму. - Была классная поддержка, очень много болельщиков. Мы ценим их".