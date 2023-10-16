16 октября, 19:40
Футбол в России

Футболист сборной России Сильянов остался недоволен качеством поля в матче с кенийцами

По мнению защитника, газон на стадионе в Анталье был слишком твердым

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Александр Сильянов остался недоволен качеством поля во время товарищеского матча с командой Кении. Об этом он рассказал журналистам.

Товарищеский матч между сборными России и Кении прошел в турецкой Анталье и завершился со счетом 2:2.

"Не знаю, чем впечатлила Кения, атлетичные парни, бегут. Думаю, что такой результата даже где-то из-за поля, вы сами видели. Первая ошибка - мяч, как говорится, съело под ногой, второй - ну ляпнул, бывает, - сказал Сильянов. - Состояние газона не очень, твердое очень поле. Возможно, это придавало травматичности, до этого о кенийцах знали только то, что на теории говорили".

Результат матча между сборными России и Кении будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Россияне занимают 39-ю строчку, команда Кении находится на 109-й позиции. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация