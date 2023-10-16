Вратарь Помазун рассказал, что его переполняли эмоции от дебюта за сборную России

Голкипер вышел на поле в товарищеской игре против команды Кении

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Вратарь екатеринбургского "Урала" Илья Помазун рад дебюту за сборную России по футболу, его переполняют эмоции. Об этом игрок рассказал журналистам.

В понедельник сборная России сыграла вничью с командой Кении со счетом 2:2. Помазун вышел в стартовом составе сборной России, для него эта игра была первой за национальную команду.

"Это дебют за сборную России, конечно, эмоции переполняют, - сказал Помазун. - Спасибо тренерскому штабу, [тренеру вратарей сборной России] Виталию Витальевича Кафанову, что предоставили шанс. Как оценю свою игру? На самом деле особо моментов не было, два-три удара - два гола. Обидно, конечно".

"Первый гол был, потому что поле не очень хорошего качества, мяч подскочил, а второй - так случилось, так бывает, это футбол. Дебюты разные бывают, у меня были и похуже дебюты. Очень приятно работать с Виталием Виталиевичем, у нас хороший коллектив, хорошие тренировки", - добавил голкипер.

Помазуну 27 лет, он выступает за "Урал" на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, из них шесть без пропущенных мячей.