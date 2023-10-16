В "Сибири" поддержали своего вратаря после курьезного гола в матче КХЛ с "Динамо"

Гендиректор новосибирского клуба Кирилл Фастовский отметил, что Антон Красоткин провел отличный матч

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты и тренерский штаб "Сибири" поддержали голкипера Антона Красоткина после пропущенной им курьезной шайбы в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо". Об этом ТАСС рассказал гендиректор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

"Динамо" в понедельник в Москве обыграло "Сибирь" со счетом 2:1. Второй гол у москвичей защитник Игорь Ожиганов забил из средней зоны - шайба залетела в ворота Красоткина, отскочив ото льда.

"В команде поддержали Антона - это абсолютно идиотская ситуация, которая бывает раз в 100 лет. Я не боюсь, что она его выбьет из колеи - никто его не будет упрекать в случившемся. Он сыграл отличный матч, но такие вещи случаются", - сказал Фастовский.

Хоккеисты "Сибири" потерпели шестое поражение подряд. "Дело не в серии, а в том, что надо набирать очки. Будем продолжать играть, биться и переламывать. Никто не согласен с ситуацией, никакого уныния нет", - подчеркнул он.

В следующем матче "Сибирь" в Нижнем Новгороде сыграет с "Торпедо" 18 октября.