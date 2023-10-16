Главный тренер "Северстали" доволен хоккеистами, пришедшими в команду в ходе обменов

По словам Андрея Козырева, все новички хорошо проводят сезон

ТАСС, 16 октября. Обмены игроков с участием "Северстали" пока идут на пользу череповецкому хоккейному клубу. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Андрей Козырев.

Начиная с мая "Северсталь" пополнили пришедший из московского "Динамо" нападающий Александр Скоренов, защитник "Авангарда" Тимофей Давыдов, форвард "Салавата Юлаева" Данил Аймурзин, вратарь минского "Динамо" Константин Шостак, нападающий "Металлурга" Никита Коростелев. Скоренов и Аймурзин являются лучшими бомбардирами команды, а Давыдов - самым результативным защитником.

"Можно за селекцию поставить пять с двумя плюсами. Все обмены, которые мы провели, сыграли. У нас замечательно проявляют себя защитники: это и Тимофей Давыдов, который здорово проводит сезон, и Тимур Муханов, так что попали в точку. Сегодняшняя игра Володи Грудинина - все в восторге, феноменальный игрок, мы его давно хотели заполучить и наконец-то получили", - сказал Козырев.

Последним приобретением "Северстали" стал защитник ЦСКА Владимир Грудинин в обмен на денежную компенсацию. "Володю я знаю с детства: я работал с ним в детско-спортивной школе и работал именно с игроками 2003 года рождения. Я работал главным тренером сборной России именно по 2003 году, и Володю я знаю очень замечательно. Конечно же, я знаю, кто это, как он может играть и что он из себя представляет", - подчеркнул Козырев.

В следующем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" в Москве сыграет против "Динамо" 18 октября.