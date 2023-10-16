Матч отбора на чемпионат Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции отменили

Перед началом игры в Брюсселе застрелили двух болельщиков шведской команды

ТАСС, 16 октября. Матч отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года по футболу между сборными Бельгии и Швеции отменен. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"После предполагаемого террористического акта в Брюсселе и консультаций с обеими командами и полицией было решено отменить матч между сборными Бельгии и Швеции", - говорится в заявлении.

Матч в Брюсселе приостановили после первого тайма при счете 1:1. Перед началом игры в центре Брюсселя были убиты два человека в символике шведской команды. По информации бельгийского телеканала LN24, игроки сборной Швеции решили не выходить на второй тайм после того, как узнали о случившемся. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

Ранее сборные Бельгии и Австрии, выступающие в группе F, досрочно гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы 2024 года. Команда Швеции, которая имеет на своем счету 6 очков, не сможет подняться выше третьего места. На счету бельгийцев и австрийцев по 16 очков.