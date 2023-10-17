В Бельгии 35 тыс. человек четыре часа ждали эвакуации на стадионе после убийства

По информации телеканала VRT, полиция приказала зрителям оставаться на местах в целях безопасности

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Около 35 тыс. зрителей, пришедших на матч сборных Швеции и Бельгии по футболу в Брюсселе, не могли покинуть стадион четыре часа после убийства террористом двух шведских болельщиков. Как сообщил телеканал VRT, еще один человек получил ранение, его жизнь вне опасности.

Телеканал пояснил, что почти одновременно с вооруженным нападением в центре столицы на стадионе имени короля Бодуэна на северо-западной окраине начался матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции. Встреча была остановлена вскоре после начала, полиция приказала зрителям оставаться на своих местах. Преступник, скрывшийся с места преступления, распространил в соцсетях видео, в котором обещал месть шведам от имени мусульман. Поэтому полиция стянула к стадиону значительные силы, чтобы подготовить безопасную эвакуацию болельщиков.

Так, 35 тыс. человек оставались на стадионе в течение примерно четырех часов, после чего в 23:47 (00:47 мск) полиция начала эвакуацию. Обстановка на стадионе все это время была спокойной, бельгийские и шведские болельщики поддерживали друг друга, отметил телеканал. По его информации, эвакуацию провели за 30 минут.

16 октября в бельгийской столице были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Преступник скрылся с места преступления. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. Мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемого зовут Абдессалем, ему 45 лет, он проживал на нелегальном положении в столичной коммуне Схарбек и был судим в Тунисе за причастность к терроризму.

По словам представителя полиции Бельгии Эрика Ван Дер Сипта, связи между нападением в Брюсселе и конфликтом в Израиле не установлено. Органы правопорядка ведут поиск вооруженного преступника, в его квартире прошел обыск.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали убийство актом терроризма.