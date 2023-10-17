Обладательница "Оскара" Мишель Йео стала членом МОК

Вместе с актрисой членами организации стали еще семь человек

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль в картине "Всё везде и сразу" малайзийская актриса Мишель Йео, известная также по роли в фильме о Джеймсе Бонде, избрана членом Международного олимпийского комитета (МОК). Избрание состоялось на 141-й сессии организации в Мумбаи.

Вместе с Йео членами МОК стали глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад, глава Национального олимпийского комитета Туниса Мехрез Буссейен, президент Международной федерации настольного тенниса шведка Петра Серлинг, глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким, Балаж Фюрьеш из Венгрии, перуанский политик, бывшая волейболистка Сесилия Тайт и Михаэль Мронц из Германии.

Йео 61 год, со спортом ее связывает увлечение сквошем. В 2023 году она вышла замуж за бывшего президента Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта. Девушку Джеймса Бонда она сыграла в 1997 году в фильме "Завтра не умрет никогда".