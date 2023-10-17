17 октября, 06:12
Футбол в России

Футболист "Динамо" Фомин опроверг информацию об интересе к нему со стороны "Лиона"

Полузащитник рассказал, что не получал никаких предложений от европейских клубов за время выступления в "Динамо"

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Французский футбольный клуб "Лион" не интересовался полузащитником московского "Динамо" Даниилом Фоминым. Об этом игрок рассказал в интервью ТАСС.

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"Что касается "Лиона", то это неправда, - сказал Фомин. - Ничего такого не было. Были ли предложения от европейских клубов за карьеру в "Динамо"? Нет, такого не было".

30 августа "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники сообщил, что "Лион" сделал предложение "Динамо" о приобретении Фомина.

Фомин рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионатах Италии или Ипсании. "Просто как-то с самого детства симпатизировал испанскому и итальянскому футболу. Симпатии лежат к этим странам", - отметил полузащитник "Динамо".

Полузащитник сообщил, что у него не было детального разговора с руководством "Динамо" по поводу возможного трансфера. "Понятно, что нужно, чтобы и клуб устроило предложение, - сказал он. - Сейчас вообще тяжело об этом размышлять. Конечно, хочется попробовать. Но нужно реально смотреть на вещи. Будет такой шанс, будем разговаривать. Сейчас нужно играть в "Динамо" и сборной России и показывать хороший футбол и результат".

Фомину 26 лет, он выступает за "Динамо" с 2020 года. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей в разных турнирах, забив 2 мяча и отдав 2 результативные передачи. 

Теги:
Российский футбол
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