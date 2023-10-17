Футболист Фомин заявил о готовности выступать за "Динамо" до конца карьеры

Полузащитник отметил, что хочет побеждать именно с московским клубом, радуя болельщиков игрой

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник Даниил Фомин готов выступать за московское "Динамо" до завершения карьеры, если не будет предложений от европейских футбольных клубов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Конечно, это особенный клуб для меня, - сказал Фомин. - Я за "Динамо" провел больше матчей, чем за другие команды. Конечно, хочется побеждать именно с "Динамо", радовать болельщиков игрой и победами. Потому что в первую очередь болельщики этого заслуживают. Долго не побеждали в кубке, недавно завоевали медали в чемпионате, конечно, хочется каждый год за это бороться и двигаться к этому вместе с клубом".

"На данный момент да, готов [остаться в "Динамо" до конца карьеры]. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с "Динамо" не бороться за самые высокие места. Можно ли говорить, что не перейду в "Спартак" и "Зенит"? Сейчас я играю в "Динамо" и вижу себя в этом клубе. Как будет дальше - не могу ничего сказать", - добавил футболист.

На вопрос, допускает ли Фомин, что завершит карьеру в "Краснодаре", в академии которого выступал футболист, он ответил: "Тут такой же ответ, как к предыдущему вопросу. Сейчас я нахожусь в "Динамо", меня здесь все устраивает. Я к "Краснодару" хорошо отношусь, это мой родной клуб, они меня вырастили, поэтому все может быть. Но на данный момент я в "Динамо".

Фомину 26 лет, он выступает за "Динамо" с 2020 года. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 2 результативные передачи.