Капитан сборной Швеции рассказал, что стал инициатором отмены матча с бельгийцами

Главный тренер шведской сборной Янне Андерссон рассказал, что также не видел другого выхода, кроме как прервать игру

ТАСС, 17 октября. Капитан сборной Швеции по футболу Виктор Линделёф обговорил с партнерами по команде и игроками сборной Бельгии возможность продолжения матча отборочного турнира чемпионата Европы, после чего шведы приняли решение не выходить на второй тайм. Комментарий Линделёфа приводит шведская газета Aftonbladet.

"Я поговорил с товарищами по команде, нам всем было ясно, что мы не хотим продолжать игру. Бельгийские игроки были согласны с нашей позицией. Тем, у кого здесь были родственники или друзья, хотелось связаться с ними и узнать, все ли в порядке", - сказал Линделёф.

Главный тренер шведской сборной Янне Андерссон рассказал, что также не видел другого выхода, кроме как прервать игру. "Когда я спустился в подтрибунное помещение в перерыве, я получил информацию о случившемся. Другого выхода, кроме как не доигрывать матч, у нас не было", - сказал он.

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Встреча между командами Бельгии и Швеции, которая проходила на брюссельском стадионе имени короля Бодуэна, была приостановлена при счете 1:1 после первого тайма. Шведские футболисты узнали о случившемся в перерыве и отказались выходить на второй тайм, позднее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что матч отменен. 17 октября бельгийский телеканал VRT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый в убийстве, возможно, ликвидирован.

УЕФА сообщил, что сообщение о возможном возобновлении матча будет сделано позже. Ранее сборные Бельгии и Австрии, выступающие в группе F, досрочно гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы 2024 года. Команда Швеции, которая имеет на своем счету 6 очков, не сможет подняться выше третьего места. На счету бельгийцев и австрийцев по 16 очков.