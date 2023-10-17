Отец Тарасенко считает, что его сын должен иметь больше игрового времени в "Оттаве"

В текущем сезоне нападающий в среднем проводит на льду около 13,5 минут за игру

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Владимир Тарасенко должен иметь больше игрового времени в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава", чтобы раскрыться и приносить пользу команде. Такое мнение ТАСС высказал его отец, тренер "Сибири" Андрей Тарасенко.

"Я считаю, что он должен играть больше. Сейчас уже смысла нет обсуждать его переход: он нашел свою команду, заключил контракт и готов отдавать ей все силы, - сказал Андрей Тарасенко. - Игроки тройки, в которой он выходит (Мэттью Джозеф и Ридли Грейг - прим. ТАСС), стали намного больше понимать друг друга. Тем более в последнем матче они забили два гола, у него гол и передача, поэтому потихоньку все восстанавливается и будет хорошо".

"Задачи всегда у него максимальные - приносить пользу команде своими результативными действиями на льду. Я думаю, что от него этого ждут, и тренерский штаб должен доверять ему, чтобы он набирал очки. И чтобы приносил пользу команде, он должен играть много, он не должен сидеть на лавке", - добавил собеседник агентства.

Тарасенко подписал годичный контракт с "Оттавой" в июле. В трех матчах текущего сезона 31-летний форвард набрал по системе "гол+пас" 4 очка (1+3). В среднем на льду Тарасенко проводит около 13,5 минут за игру.

В течение 10 лет Тарасенко выступал за "Сент-Луис", в составе которого в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли. В период с 2018 по 2020 год форвард перенес три операции на левом плече. "После операций его игра никак не изменилась. Мастерство никуда не денешь, а в плане психологии тут больше положительных моментов", - сказал Тарасенко.