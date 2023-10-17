РУСАДА с 1 января получило больше запросов на терапевтическое исключение, чем за 2022 год

За сентябрь в агентство поступило 15 подобных запросов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре получило от спортсменов 15 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В сентябре в РУСАДА поступило 15 запросов на оформление терапевтического использования ", - сообщили в пресс-службе.

По информации ТАСС, всего за девять месяцев 2023 года было подано 85 запросов (в сентябре - 15, в августе - 7, в июле и июне - по 5, в мае - 13, в апреле - 5, в марте - 21, в феврале - 8, в январе - 6).

С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено.