Более 600 спортсменов со всей страны соберут соревнования по карате в КЧР

Победители взрослых возрастных категорий получат статус мастера спорта России по карате

ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по карате пройдут в Карачаево-Черкесии (КЧР) 24-27 ноября. В пяти возрастных категориях будут состязаться более 600 участников, рассказал ТАСС президент Федерации карате КЧР Аслан Айбазов.

"Соревнования по карате всероссийского масштаба пройдут в Черкесске. Они посвящены памяти мастера спорта России международного класса, чемпиона мира по карате Аслана Кокаева. Ожидается участие 600 спортсменов из 15 регионов страны в 5 возрастных категориях - от 12 лет и старше", - рассказал собеседник агентства.

Соревнования пройдут с 24 по 27 ноября в Черкесске во Дворце спорта "Юбилейный". С целью поддержания статуса всероссийских соревнований для работы на мероприятии приглашены профессиональные судьи во главе с главным судьей страны. Победители взрослых возрастных категорий получат статус мастера спорта России по карате.

По словам Айбазова, решение о проведении соревнований принято на основании прошлогоднего опыта региона в организации мероприятия. К тому же в республике впервые пройдет Первенство Северо-Кавказского федерального округа 24-25 октября.

"Мы уже третий год работаем над тем, чтобы открыть школу карате в КЧР, что несомненно повлияет на темпы и масштабы развития вида спорта в регионе. Это приведет в высокой конкуренции, наши спортсмены с большей вероятностью будут занимать призовые места на российском и мировом уровне, будут входить в команду сборной России. Надеемся, что гимн нашей страны благодаря выходцам из Карачаево-Черкесии будет звучать все чаще", - добавил президент федерации.