17 октября, 08:24
Сборные по футболу

Главный тренер сборной Кении рассказал о возможности проведения ответной игры с россиянами

Энгин Фырат отметил, что для кенийской сборной не будет проблемой приезд в Россию

ТАСС, 17 октября. Главный тренер сборной Кении по футболу Энгин Фырат обсудил с наставником сборной России Валерием Карпиным возможность проведения ответной товарищеской встречи команд. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Мы можем приехать в Россию, для нас это не проблема. Мы говорили с Карпиным, возможно, мы проведем ответный матч в Кении, - сказал Фырат. - Мы приглашаем российскую команду, но пока что это все на уровне разговоров, все зависит от графика матчей сборной России и нашей команды. Но я считаю, это хорошая идея".

Товарищеский матч между командами России и Кении прошел 16 октября в турецкой Анталье. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Матчем против команды Кении футболисты сборной России завершили октябрьский сбор. 12 октября сборная России в Москве победила команду Камеруна (1:0). 

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