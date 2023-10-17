Самсонов рассказал о перспективах российских новичков в клубах НХЛ

Сергей Самсонов отметил, что конкуренция в лиге очень высокая

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по-разному понимают то, как надо развивать игроков, в том числе и новичков из России. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр, лучший новичок НХЛ сезона-1997/98 году Сергей Самсонов.

"Каждая команда подходит к выбору игроков по-разному, и это зависит от того, как будут стараться развивать ребят. По-любому, кто-то останется на 5-10 игр, полгода, но я не думаю, что это что-то глобальное значит", - сказал Самсонов.

"Однозначно, конкуренция в НХЛ очень высокая, команды собираются все лето. Есть определенное понятие, кто уже в составе и кто может побиться за место в составе. Иногда тренировочного лагеря не хватает, чтобы заработать доверие у тренера, поэтому его придется зарабатывать в Американской хоккейной лиге и ждать своего шанса", - подчеркнул он.

Порядка 10 российских игроков подписали контракты новичков с клубами НХЛ в этом году, включая финалиста Кубка Гагарина последнего сезона Дмитрия Воронкова и форварда "Авангарда" Ивана Мирошниченко. Но никто из них пока не начал сезон в основном составе своих команд.

Очередной сезон НХЛ начался 11 октября.