Выступавший за сборную России прыгун в воду Повзнер вернулся в Канаду

Спортсмен проходит обучение в Америке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Прыгун в воду Виктор Повзнер, выступавший за сборную России на чемпионате Европы 2021 года в Будапеште, вернулся в Канаду. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков в воду Московской области Эдуард Феоктистов.

"Виктор вернулся в Канаду, - сказал Феоктистов. - Он учится в Америке и является обладателем двух паспортов: российского и канадского. В данный момент Виктор принял решение жить в Канаде, но от российского гражданства он не отказывался".

Повзнеру 21 год, он родился в канадском Торонто в семье российских тренеров. В 2018 году стал победителем юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с трамплина в составе сборной Канады. В 2021 году, выступая за Россию, он занял 13-е место на чемпионате Европы в Будапеште в прыжках с метрового трамплина.

На летнем чемпионате Канады - 2023 по прыжкам в воду Повзнер выиграл две золотые медали в прыжках с метрового и трехметрового трамплинов. На внутрироссийских соревнованиях этот спортсмен выступал за Московскую область, становился призером чемпионатов и Кубка России.