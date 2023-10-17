Винер заявила, что ее адвокаты выступили убедительно на заседании апелляционного трибунала

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что даты принятия решения трибуналом пока неизвестны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает, что ее адвокаты были очень убедительны во время своего выступления на заседании апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF).

"Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны, - рассказала Винер ТАСС. - Когда будет принято решение - пока неизвестно".

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики 16 октября в онлайн-формате провел слушание по жалобе главы ВФХГ на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

6 марта дисциплинарная комиссия GEF приняла решение отстранить Винер от турниров под эгидой FIG на два года. 27 марта глава ВФХГ заявила ТАСС, что подала иск в апелляционный трибунал GEF.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.