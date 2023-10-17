Шведский футбольный союз выразил соболезнования близким погибших в Брюсселе болельщиков

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу

ТАСС, 17 октября. Шведский футбольный союз назвал горем убийство болельщиков сборной страны в Брюсселе и выразил соболезнования близким погибших. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В шведском футболе горе. Вчера мы трагически потеряли двух болельщиков команды, которые были в Брюсселе, чтобы просто поддержать нашу сборную. Наши мысли с близкими жертв", - говорится в сообщении.

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Встреча между командами Бельгии и Швеции, которая проходила на брюссельском стадионе имени короля Бодуэна, была приостановлена при счете 1:1 после первого тайма. Шведские футболисты узнали о случившемся в перерыве и отказались выходить на второй тайм, позднее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций заявила, что матч отменен. 17 октября бельгийский Федеральный кризисный центр сообщил, что человек, застреливший болельщиков, был убит при задержании.