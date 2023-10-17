Тренер вратарей сборной России по футболу оценил дебютную игру Помазуна

Виталий Кафанов отметил, что дебют голкипера удался

АНТАЛЬЯ /Турция/, 17 октября. /ТАСС/. Вратарь Илья Помазун в дебютном матче за сборную России по футболу показал неплохую игру, не совершив грубых ошибок. Такое мнение ТАСС высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

16 октября сборная России сыграла вничью с командой Кении со счетом 2:2 в товарищеском матче. Помазун вышел в стартовом составе сборной России, для него эта игра стала дебютной за национальную команду.

"Скажем так, Илья сыграл без ошибок, - сказал Кафанов. - Потому что первый мяч он отдал точно Диме Баринову. Второй пропущенный гол случился тогда, когда игрок соперника получил мяч в штрафной и беспрепятственно пробил. Можно сказать, что не выручил, но ошибок грубых не было. Для первого раза неплохо, можно сказать, что дебют удался".

"Илью Лантратова не стали выпускать потому, что нужны были замены, чтобы поменять ход игры. Мы проигрывали, нам нужно было больше замен, как видите, они в конце сработали", - добавил Кафанов.

Помазуну 27 лет, он выступает за "Урал" на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, шесть из них отыграл "на ноль".