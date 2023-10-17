"СКА-Хабаровск" вышел в шестой раунд "пути регионов" Кубка России по футболу

Хабаровский клуб на своем поле со счетом 2:0 обыграл пермский "Амкар" в матче пятого раунда "пути регионов"

ТАСС, 17 октября. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" дома со счетом 2:0 обыграл пермский "Амкар" в матче пятого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России.

Забитыми мячами отметился Саид Алиев (19-я и 69-я минуты). Соперник "СКА-Хабаровска" в шестом раунде Кубка России определится позже.

"СКА-Хабаровск" начал свой путь в Кубке России с четвертого раунда "пути регионов", где победил в серии пенальти со счетом 4:2 саратовский "Сокол" (1:1 в основное время). "Амкар" играл со второго раунда и по ходу турнира победил "Торпедо-Миасс" (0:0 в основное время, 5:4 по пенальти), "Челябинск" (1:0), и краснодарскую "Кубань" (1:1 в основное время, 4:2 по пенальти). Главным тренером хабаровского клуба является двукратный чемпион России, обладатель кубка страны 2012 года в составе казанского "Рубина", бывший защитник национальной команды Роман Шаронов.

Большая часть матчей пятого раунда пройдет 18 октября, в этот день сыграют "Динамо" из Владивостока и волгоградский "Ротор" , астраханский "Волгарь" и красноярский "Енисей", "Нефтехимик" из Нижнекамска и таганрогский "Форте", подмосковные "Химки" и "Уфа", новороссийский "Черноморец" и "Камаз" из Набережных Челнов. Пятый раунд завершится 19 октября матчами между "Акроном" из Тольятти и ярославским "Шинником", а также тульским "Арсеналом" против столичной "Родины".

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).