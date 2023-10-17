Тренер сборной Кении считает футболиста Пиняева большим талантом

Энгин Фырат подчеркнул, что у российского полузащитника большое будущее

АНТАЛЬЯ /Турция/, 17 октября. /ТАСС/. Полузащитник Сергей Пиняев является главным талантом сборной России по футболу, это особенный игрок с большим будущим. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Кении Энгин Фырат.

"Да, конечно, нам было бы интересно сыграть со сборной России снова, - сказал Фырат. - Я спрашивал у главного тренера команды России Валерия Карпина, что он думает об этом, он ответил, что это хорошая идея. Я ценю это. У нас есть также турнир вместе с африканскими командами, но это было бы очень хорошо сыграть с россиянами в нашей стране".

"Большим талантом в сборной России является Пиняев, у него большое будущее. Мне нравится этот парень, он очень большой талант, через время этот игрок будет в топе. Также в сборной России мне нравится крайний защитник Сергей Волков, но Пиняев - это что-то особенное", - добавил тренер.

16 октября сборная Кении сыграла вничью с командой России со счетом 2:2 в товарищеском матче.

Пиняеву 18 лет, он является воспитанником московского клуба "Чертаново", с 2021 по 2022 год он выступал за самарские "Крылья Советов", с 2023 года полузащитник является игроком столичного "Локомотива". В текущем сезоне он провел за железнодорожников 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. В составе сборной России он провел пять матчей и забил один мяч. В товарищеской игре против команды Кении он провел на поле 24 минуты и не отметился результативными действиями.