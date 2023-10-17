Президент "Урала" считает, что опыт игры за сборную России пригодится Помазуну в будущем

Григорий Иванов считает, что голкипер дорос до уровня главной команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Вратарь екатеринбургского "Урала" Илья Помазун в дебютном матче за сборную России получил опыт, который пригодится ему в будущем. Такое мнение высказал президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов, комментарий которого для ТАСС приводит пресс-служба "Урала".

16 октября сборная России сыграла вничью с командой Кении со счетом 2:2 в товарищеском матче. Помазун вышел в стартовом составе сборной России, для него эта игра стала дебютной за национальную команду.

"Мы очень рады за Илью, наконец-то состоялся его дебют в главной команде страны. Он очень долго шел к этому дню, и здорово, что достиг цели. Мы помним, что Илья - воспитанник ЦСКА, но и вклад "Урала", в составе которого он выступает уже четвертый год, тоже велик. Да, в матче с Кенией не получилось победить, да, были пропущены голы, но Илья получил новый опыт, который ему точно пригодится в будущем", - отметил Иванов.

По словам Иванова, перспективы Помазуна в сборной - прерогатива тренерского штаба. "Но мне кажется, что Илья дозрел до уровня главной команды, надеюсь, что он и дальше будет получать приглашения на сборы и возможность сыграть в воротах сборной России", - добавил президент "Урала".

Помазуну 27 лет, он выступает за "Урал" на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, шесть из них отыграл "на ноль".