Источник рассказал, что фигурист Ангелопол не может найти нового тренера

Собеседник агентства отметил, что у тренеров нет особого желания работать со спортсменом

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Фигурист Валерий Ангелопол не может найти нового тренера и не может поддерживать полноценный тренировочный процесс. Об этом ТАСС сообщил источник.

"У специалистов на данном этапе нет особого желания работать с этим фигуристом в связи с его антропометрическими данными и последними событиями, в которых он занял достаточно спорную позицию", - сказал собеседник агентства, отметив, что Ангелопол столкнулся с проблемой поиска катков для постоянных тренировок.

С 2018 года Ангелопол выступал вместе с Василисой Кагановской, но в августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.