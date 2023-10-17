Коган заявил, что тренерам не запрещали работать с фигуристом Ангелополом

Ранее источник ТАСС сообщил, что Валерий Ангелопол столкнулся с проблемами при поиске нового тренера

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не запрещала тренерам сотрудничать с фигуристом Валерием Ангелополом. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ФФККР Александр Коган.

"Я о запрещениях не слышал, никто из работников федерации его дать не мог. Это глупость", - сказал Коган.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Ангелопол столкнулся с проблемами при поиске нового тренера и не имеет катка для постоянных тренировок.

С 2018 года Ангелопол выступал вместе с Василисой Кагановской, но в августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.