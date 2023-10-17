Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

Россиянин является чемпионом UFC в легком весе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе в случае победы над австралийцем Александром Волкановски. Об этом Махачев сообщил ТАСС.

"Чтобы войти в историю, мне нужен второй титул. Думаю, что я даже поеду на бой Эдвардс - Ковингтон. Эдвардс для меня фаворит, но с Ковингтоном было бы интереснее провести бой, он смог бы его раскачать", - сказал Махачев.

Махачев является чемпионом UFC в легком весе.

Махачев и Волкановски проведут реванш, который возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби 21 октября. Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс проведет бой против Колби Ковингтона в ночь с 16 на 17 декабря в рамках турнира UFC 296.