Израильские гандбольные клубы отказались от участия в Кубке Европы из-за ситуации в стране

С соревнований снялись команды "Маккаби", "Хапоэль" и "Холон"

ТАСС, 17 октября. Израильские клубы отказались от участия в мужском Кубке Европы по гандболу из-за ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Сообщается, что израильские "Маккаби", "Хапоэль" и "Холон" снялись с розыгрыша турнира. Команды должны были провести матчи второго раунда Кубка Европы 20, 21 и 22 октября. Их соперники - боснийская "Слобода Тузла", румынская "Стяуа" и финский "Харис" - вышли в третий раунд турнира. Кубок Европы является третьим по значимости гандбольным еврокубком после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.