Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2023 году

По данным Forbes, португальский нападающий в сумме заработал $260 млн

ТАСС, 17 октября. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в 2023 году заработал в сумме $260 млн и вернул себе статус самого высокооплачиваемого футболиста в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга журнала Forbes.

В первую десятку рейтинга также вошли чемпион мира аргентинец Лионель Месси ($135 млн), бразилец Неймар ($112 млн), чемпион мира француз Килиан Мбаппе ($110 млн), его соотечественник Карим Бензема ($106 млн), норвежец Эрлинг Холанд ($58 млн), египтянин Мохамед Салах ($53 млн), сенегалец Садио Мане ($52 млн) и бельгиец Кевин де Брюйне ($39 млн). Замкнул десятку англичанин Гарри Кейн ($36 млн).

По данным издания, до этого в последний раз Роналду возглавлял мировой рейтинг в 2021 году с доходом $125 млн. В 2022 году он заработал $100 млн и уступил первую позицию заработавшему $128 млн Мбаппе.

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.