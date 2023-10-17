Кержаков считает, что российским футболистам надо уезжать из РПЛ для развития

В сентябре главный тренер сборной России Валерий Карпин дал совет игрокам команды попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах

ТАСС, 17 октября. Отечественным футболистам Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) для профессионального развития было бы полезно получить опыт игры в зарубежных чемпионатах. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер сербского "Спартака" из Суботицы Александр Кержаков.

В сентября после товарищеского матча между сборными России и Катара (1:1) главный тренер национальной команды Валерий Карпин дал игрокам совет уезжать из РПЛ.

"Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно - и видно по тем же [Александру] Головину и [Алексею] Миранчуку. Просто некоторые интерпретировали его слова по-своему. Но посыл был именно такой", - сказал Кержаков.

Головин выступает за "Монако" в чемпионате Франции, Миранчук - за итальянскую "Аталанту".

Кержакову 40 лет. Он возглавил "Спартак" из Суботицы в июне. Ранее Кержаков тренировал "Пари Нижний Новгород" и томскую "Томь". В период игровой карьеры он выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды - суперкубка страны. В составе "Севильи" россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны.