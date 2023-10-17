ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать третий гол "Краснодара" в матче с "Ростовом"

Матч между "Краснодаром" и "Ростовом" завершился победой краснодарского клуба со счетом 3:2

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра Рафаэля Шафеева засчитать третий гол "Краснодара" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч между "Краснодаром" и "Ростовом" прошел 7 октября и завершился победой краснодарского клуба со счетом 3:2. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба забил мяч на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

"Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды "Ростов". Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды "Краснодар" Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнером по команде. Ввиду отсутствия у VAR офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у VAR не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем, комиссия считает, для вмешательства VAR не было очевидных оснований", - говорится в заявлении.

ЭСК РФС также признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого отменить гол "Рубина" в ворота "Ахмата" на 82-й минуте матча 11-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой казанской команды со счетом 1:0.