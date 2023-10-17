Главный тренер "Амура" прокомментировал ситуацию с хоккеистом Хохлачевым

В ночь на 15 октября нападающий запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска, в понедельник клуб объявил, что оштрафует игрока

ТАСС, 17 октября. Нападающего хабаровского "Амура" Александра Хохлачева после инцидента с автомобилем надо поддержать - так хоккеист принесет больше пользы. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов.

Во вторник "Амур" на выезде обыграл челябинский "Трактор" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2. Счет открыл Хохлачев, который в ночь на 15 октября запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска. В понедельник "Амур" объявил, что Хохлачев будет оштрафован. В заявлении клуба отмечалось, что у нападающего в ближайших матчах "будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков".

"Его никто и не наказывал. Я не сторонник того, реабилитировался или не реабилитировался он, я сторонник того, чтобы человек играл и приносил пользу команде, дай бог ему продолжать так же играть, - сказал Мартемьянов. - Я еще раз повторюсь: бывают ошибки у людей, в жизни бывают ошибки, у каждого в жизни бывает, ничего страшного в этом нет. Поддерживать только таких людей надо, потому что адекватный человек нормально это воспримет и больше пользы принесет".

По информации телеграм-канала "112", вместе с Хохлачевым 15 октября были защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий, также выступающие за "Амур". В матче с "Трактором" оба участия не принимали.

"Я не знаю, кто там был, а кто не был, я не собираюсь эти расследования проводить. Мне кажется, это уже все стихло, и надо забыть все вообще. Я бы лучше сконцентрировался на сегодняшней игре: очень хороший матч был, нервный, думаю, что болельщиков держал в напряжении. Я бы сконцентрировался на хоккейных делах, а не околохоккейных, и это моя позиция", - добавил Мартемьянов.