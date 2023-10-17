17 октября, 17:22
Массовый спорт

Андрей Лунтовский покинул пост гендиректора "ВТБ-Арены"

Андрей Лунтовский. Сергей Бобылев/ ТАСС
Андрей Лунтовский
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный директор московской "ВТБ-Арены" Андрей Лунтовский покинул свой пост. Об этом ТАСС сообщил источник.

Лунтовский занимал пост гендиректора с 2019 года.

"Он [Лунтовский] покинул свой пост", - сказал источник.

"ВТБ-Арена" является многофункциональным спортивным комплексом. Стадион под крышей объединяет две арены - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина и универсальную "ВТБ-Арену".

Стадион открылся ледовым шоу в декабре 2018 года. 4 января 2019 на арене прошел первый хоккейный матч, открытие футбольного стадиона состоялось 26 мая 2019 года. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация