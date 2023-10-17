"Майнц" отстранил футболиста от тренировок из-за поста в поддержку Палестины

Полузащитник немецкого "Майнца" Анвар Эль-Гази занял нетерпимую для клуба позицию по конфликту на Ближнем Востоке

ТАСС, 17 октября. Клуб высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу "Майнц" отстранил от игр и тренировок нидерландского полузащитника Анвара Эль-Гази из-за поста игрока в соцсетях в поддержку Палестины. Об этом сообщает пресс-служба "Майнца".

Эль-Гази опубликовал пост, в котором заявил, что Палестина "будет свободна от реки и до моря".

"Майнц" освобождает Анвара Эль-Гази от тренировок и игр, освобождение является ответом на удаленную публикацию 28-летнего игрока в социальной сети в воскресенье вечером. Эль-Гази занял нетерпимую для клуба позицию по конфликту на Ближнем Востоке. "Майнц" признает, что существуют разные точки зрения на сложный ближневосточный конфликт, который продолжается уже несколько десятилетий. Однако клуб дистанцируется от содержания поста, поскольку он не отражает ценности нашего клуба", - говорится в заявлении.

Эль-Гази 28 лет, он выступает за "Майнц" с сентября 2023 года. Ранее футболист играл за нидерландские "Аякс" и ПСВ, английские "Астон Виллу" и "Эвертон", французский "Лилль". За сборную Нидерландов Эль-Гази провел два матча.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3 тыс. палестинцев, ранены свыше 13,7 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.