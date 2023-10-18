Игры стран БРИКС с участием российских спортсменов стартуют в южноафриканском Дурбане

Соревнования продлятся до 21 октября, Россию представят 34 атлета

ТАСС, 18 октября. Пятые Игры стран БРИКС стартуют 18 октября в южноафриканском Дурбане. В соревнованиях примут участие около 450 спортсменов в возрасте от 19 до 21 года из ЮАР, России, Китая, Индии и Бразилии.

Игры продлятся до 21 октября. В программе соревнований значатся шесть видов спорта: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина - пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (настольный теннис и теннис на колясках). Россию в Дурбане представят 34 спортсмена.

В состав сборной России вошли такие известные спортсмены, как обладательница мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова, серебряный призер Всероссийской спартакиады в соревнованиях по плаванию Анастасия Дуплинская и чемпион России по плаванию Алексей Ткачев.

"Игры БРИКС позволяют не только соревноваться в разных дисциплинах, но и укреплять связи между государствами, познавать культуры стран, желаю нашим спортсменам удачи и успешных стартов, - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - В следующем году игры пройдут в Казани, мы открыты не только для стран - участниц объединения, а для всех, кто следует принципам честной борьбы и не признает политизированность спорта".

"Страны БРИКС - наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере, мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - В 2024 году Игры БРИКС пройдут в России в рамках председательства РФ в объединении, они запланированы в открытом формате - мы ждем в гостеприимной Казани всех желающих конкурировать в честной борьбе. Со своей стороны обеспечим всем спортсменам равные спортивные возможности. Будем и дальше развивать формат Игр БРИКС, привносить наш богатый опыт организации соревнований и, конечно же, показывать достойные результаты в спортивной программе".

Первые Игры стран БРИКС прошли в 2016 году в Индии. В 2024 году соревнования впервые примет Россия, турнир пройдет с 12 по 23 июня в Казани. 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС - 2024. Сопредседателями комитета назначены Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.