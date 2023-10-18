ATP подтвердила перенос турнира из Тель-Авива в Софию

Соревнования пройдут с 5 по 11 ноября

ТАСС, 18 октября. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии заменит в календаре 2023 года соревнования в Тель-Авиве, отмененные из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Турнир в Софии пройдет в те же даты, на которые были запланированы соревнования в Тель-Авиве, - с 5 по 11 ноября и будет относится к категории ATP 250. Призовой фонд составит более $562 тыс. Организатором выступит Федерация тенниса Болгарии.

"Мы рады снова принять турнир ATP в историческом городе София. Само собой разумеется, что нам бы хотелось, чтобы обстоятельства были иными, и наши мысли остаются со всеми, кого затронул этот ужасный конфликт, - приводит пресс-служба ATP комментарий президента Федерации тенниса Болгарии Стефана Цветкова. - Мы выражаем признательность ATP, правительству Болгарии, муниципалитету и нашей команде. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ATP, чтобы обеспечить успешное мероприятие для игроков и замечательных болельщиков Болгарии".

11 октября о переносе турнира из Тель-Авива в Софию сообщила испанская газета El Comercio. По ее данным, на проведение соревнований также претендовал испанский Хихон, но ATP посчитала предложение болгарских организаторов более выгодным.

Турнир в Тель-Авиве относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". В 2022 году турнир вернулся в календарь ATP, ранее соревнования не проводились с 1999 года. Победителем прошлогоднего турнира стал серб Новак Джокович. С 2016 года в Софии проходил собственный турнир ATP 250. Российский теннисист Даниил Медведев побеждал в нем в 2019 году.