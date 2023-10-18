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НХЛ

Российский защитник Егор Замула впервые забросил шайбу в НХЛ

Хоккеист открыл счет в матче против "Ванкувера"

ТАСС, 18 октября. Российский защитник "Филадельфии" Егор Замула открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера"

К 13-й минуте счет в матче 1:0 в пользу "Филадельфии". Замула отличился на 2-й минуте. Для 23-летнего хоккеиста заброшенная шайба стала первой в матчах НХЛ. Он проводит 28-ю игру в лиге. В НХЛ защитник выступает с сезона-2020/21, на его счету также шесть передач, одну из которых он сделал в текущем сезоне.

В составе сборной России Замула в 2020 году завоевал серебро молодежного чемпионата мира. 

Теги:
НХЛ
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