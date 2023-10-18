Нападающий "Миннесоты" Капризов набрал три очка в матче НХЛ против "Монреаля"

Его команда одержала победу со счетом 5:2

ТАСС, 18 октября. "Миннесота" обыграла "Монреаль" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брендон Духейм (10-я минута), Коннор Девар (10), Юэль Эрикссон Эк (23, 45), Кирилл Капризов (38). У "Монреаля" отличились Таннер Пирсон (30) и Алекс Ньюхук (58).

Капризов забросил первую шайбу в текущем сезоне. В игре против "Монреаля" российский нападающий также отметился двумя голевыми передачами.

В следующем матче "Миннесота" примет "Лос-Анджелес" 20 октября, "Монреаль" 22 октября на своем льду сыграет с "Вашингтоном".

В других матчах игрового дня "Филадельфия" дома со счетом 2:0 обыграла "Ванкувер", в составе хозяев победную шайбу забросил 23-летний российский защитник Егор Замула, этот гол стал для него первым в НХЛ. "Тампа" на выезде уступила "Баффало" (2:3 ОТ), "Виннипег" на своем льду проиграл "Лос-Анджелесу" (1:5), у хозяев голевой передачей отметился Владислав Наместников. "Эдмонтон" на выезде разгромил "Нэшвилл" со счетом 6:1.

"Нью-Йорк Айлендерс" дома победил "Аризону" (1:0), голкипер хозяев Илья Сорокин провел первый матч "на ноль" в текущем сезоне, отразив 14 бросков. Для россиянина эта игра стала 17-й в НХЛ без пропущенных шайб, по этому показателю Сорокин вышел на третье место в истории "Айлендерс". Рекордсменом по числу "сухих" побед является Гленн Реш (25), второе место занимает Билли Смит (22).