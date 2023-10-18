Форвард "Колорадо" Ничушкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

"Колорадо" в гостях со счетом 4:1 обыграл "Сиэтл"

ТАСС, 18 октября. "Колорадо" обыграл "Сиэтл" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (24-я минута), Логан О'Коннор (32), Микко Рантанен (44), Валерий Ничушкин (57). У "Сиэтла" отличился Кайлер Ямамото (16).

Ничушкин забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ, российский нападающий набрал второе очко в регулярном чемпионате, в матче против "Сан-Хосе" (2:1 Б) он отметился голевой передачей. Российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 37 бросков.

"Колорадо" одержал третью победу подряд, команда не проиграла ни одного матча в текущем сезоне. "Сиэтл" не одержал ни одной победы, команда потерпела четвертое поражение. В следующем матче "Колорадо" примет "Чикаго" 20 октября, "Сиэтл" в этот же день дома сыграет с "Каролиной".

В других матчах "Вегас" дома со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл "Даллас", "Каролина" одержала гостевую победу над "Сан-Хосе" (6:3).