18 октября, 05:11
Бокс

Федор Емельяненко начал тренировки по боксу

Ранее россиянин высказывался о желании провести боксерский поединок против Майка Тайсона

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко начал тренировки по боксу для подготовки к поединку. Об этом ТАСС рассказал член команды Емельяненко, чемпион Bellator Вадим Немков.

"Видел Федора не так давно. Он сейчас тренируется по боксу, чтобы быть готовым в любой момент, - сказал Немков. - Это совсем другое, чем ММА".

Ранее Емельяненко высказывался о желании провести боксерский поединок против Майка Тайсона. Менеджер россиянина также подтвердил информацию о соответствующих переговорах.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой признан несостоявшимся, карьеру в ММА он завершил в феврале. 

Теги:
Емельяненко, Федор ВладимировичБокс
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