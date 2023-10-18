В РФС по-прежнему заинтересованы в проведении матча сборных России и Китая

Генеральный секретарь РФС отметил, что игра состоится как только обе команды будут готовы

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в проведении товарищеского матча национальной команды со сборной Китая. Об этом ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру", - сказал Митрофанов.

26 марта президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что сборная России в будущем проведет товарищеский матч с командой Китая. С 26 июня по 6 июля женская национальная команда России провела сбор в китайском Циндао, а также сыграла два матча против сборной Китая. 1 июля россиянки уступили китаянкам со счетом 0:1, 4 июля - со счетом 1:2. 15 июля Дюков сообщил ТАСС, что организация имеет полное взаимопонимание и продолжает сотрудничество с Китайской футбольной ассоциацией.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.