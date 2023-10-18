Митрофанов сообщил, что РФС продолжает работу с УЕФА по допуску команд до 17 лет

УЕФА поручил администрации найти возможность реализовать это решение, отметил генеральный секретарь РФС

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает работу с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску команд России среди игроков до 17 лет к турнирам организации, но о сроках принятия решения можно только догадываться. Об этом ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"О сроках [принятия решения] можно только догадываться. Но давайте определимся, что УЕФА принял решение о допуске наших юниоров и поручил администрации найти возможность претворить его в жизнь, и отмены этого решения не было, - сказал Митрофанов. - То, что вопрос не был рассмотрен на последнем исполкоме, не значит, что решение было отменено. Работа с УЕФА продолжается, она сложная, непростая, но мы ее продолжаем".

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 10 октября вопрос был снят с повестки еще одного исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. 12 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России среди игроков не старше 17 лет сохраняет теоретическую возможность сыграть в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

В 2023 году юниорские сборные России приняли участие в трех турнирах развития УЕФА. Один из них прошел в мае в Волгограде, Россия впервые принимала соревнование. "Мы думаем, что наши команды еще сыграют в турнирах развития. В этой части с УЕФА у нас взаимопонимание", - отметил Митрофанов.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.