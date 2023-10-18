В РФС рассказали о проблемах поиска соперников для сборной России в ноябре

Для матчей сборных выделено окно с 13 по 21 ноября

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает работу по поиску соперников для национальной сборной в ноябре, но проблема в том, что многие команды уже начали отборочные соревнования к турнирам, из-за чего они заняты. Об этом ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Ноябрьские матчи - сложная тема, потому что большое количество команд уже начало отбор к разным соревнованиям, - сказал Митрофанов. - В этом есть проблема. Но мы работаем, надеемся, что получится".

Для матчей сборных выделено окно с 13 по 21 ноября.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидами организаций. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2). В сентябре в сборную России были вызваны 49 игроков, команда была разделена на две группы - первая состояла из футболистов до 23 лет и провела товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), вторая сыграла с катарцами.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.