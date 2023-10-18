Велогонщица из России Валерия Любимова начала выступать за Францию

Изменение гражданства было произведено в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов, отметили в Федерации велоспорта Франции

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Велогонщица Валерия Любимова, выступающая в BMX-фристайле, сменила российское спортивное гражданство и на международных соревнованиях теперь представляет Францию. Об этом ТАСС сообщил представитель Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави.

"Мы подтверждаем, что Валерия Любимова в настоящее время представляет Францию на международных соревнованиях по BMX-фристайлу, - сообщил Петави. - Изменение гражданства было произведено в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов (UCI)".

Любимовой 19 лет. На чемпионате мира 2021 года, который проходил во Франции в преддверии Игр в Токио, спортсменка показала лучший результат среди россиянок (восьмое место), однако не была включена в итоге в состав команды Олимпийского комитета России. В настоящее время Любимова занимает 23-е место в мировом рейтинге и второе - среди французских спортсменок.

В сезоне-2023 Любимова выступила на трех этапах Кубка мира, наивысшим результатом для спортсменки стало восьмое место на февральском этапе в Саудовской Аравии. В ее активе есть также два первых и три вторых места на международных турнирах уровня Class 1.