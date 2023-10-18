Сорокина признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" в матче против "Аризоны" отразил 14 бросков и впервые в сезоне сыграл "на ноль"

ТАСС, 18 октября. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче против "Аризоны" (1:0) Сорокин сделал 14 сейвов и впервые в сезоне сыграл "на ноль". Для россиянина эта игра стала 17-й в НХЛ без пропущенных шайб, по этому показателю Сорокин вышел на третье место в истории "Айлендерс". Рекордсменом по числу "сухих" побед является Гленн Реш (25), второе место занимает Билли Смит (22).

Первой звездой дня стал канадский голкипер "Филадельфии" Картер Харт, который в домашнем матче против "Ванкувера" (2:0) отразил 25 бросков. Третьей звездой дня был признан немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, который в выездной игре против "Нэшвилла" (6:1) забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.