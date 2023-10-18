Фирма из Германии отказалась предоставлять лодку российскому гребцу на чемпионате мира

Александр Вязовкин выступал на новой для себя лодке итальянского производителя

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Германский производитель лодок для гребного спорта отказался предоставить лодку российскому гребцу Александру Вязовкину на чемпионате мира в Белграде. Об этом ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"На чемпионате мира в Сербии мы выступали на лодках, которые нам предоставили производители на время соревнований, - рассказал Свирин. - И тогда возникли проблемы у Александра Вязовкина, который в России тренируется и выступает на лодке немецкой фирмы Empacher. Мы с германской стороной вели длительные переговоры, но немцы в последний момент отказались нам предоставлять лодку, и спортсмену пришлось выступать на итальянской лодке Filippi, имеющей свои индивидуальные особенности, к которым невозможно адаптироваться в сжатые сроки. И это не могло не сказаться на конечном результате".

Чемпионат мира по гребному спорту проходил в Белграде с 3 по 10 сентября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Чемпион России Вязовкин, испытывавший по ходу сезона проблемы со здоровьем, занял в столице Сербии итоговое 27-е место.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.