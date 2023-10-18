Футболист Горшков планирует подарить футболку с дебютного матча за сборную России

Защитник рассказал, что он с детства мечтал сыграть за сборную России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Защитник самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков планирует подарить футболку с дебютного матча за сборную России. Об этом он рассказал ТАСС.

"Узнал, что буду играть, на установке, очень обрадовался, - сказал Горшков. - Для меня это детская мечта, поэтому старался максимально быть полезным команде и выполнять тренерскую установку. Недооценки не было, это рабочие моменты - то, что мы нарабатываем при выходе из обороны. Просто качество поля немного подвело, соперник сразу наказал за это. Что сделаю с футболкой с дебютного матча? Есть планы, но пока не хочу говорить, планирую подарить".

16 октября сборная России сыграла вничью с командой Кении со счетом 2:2 в товарищеском матче. Горшков вышел в стартовом составе, для него эта игра стала дебютной в российской команде.

Горшкову 24 года, он выступает за "Крылья Советов" с августа 2020 года. В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в разных турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.