Хоккеисты "Спартака" могут начать играть в МХЛ в Сокольниках с 24 ноября

Представители КХЛ уже приезжали и выразили удовлетворение процессом строительных работ, отметили в администрации арены

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ледовый дворец "Сокольники" после глобальной реконструкции может принять матчи "Спартака" в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) начиная с 24 ноября. Об этом ТАСС рассказали в администрации арены.

"По предварительной информации, первая игра в Сокольниках с участием "Спартака" может пройти 24 ноября. К этому времени должны быть закончены строительные работы. Представители Континентальной хоккейной лиги уже приезжали и выразили удовлетворение процессом работ", - рассказал собеседник агентства.

"Но окончательного понимания, переедет ли "Спартак", пока нет. Сейчас необходимо урегулировать регламентные вопросы, процесс еще идет, промежуточное решение в процессе выработки", - добавил он.

Красно-белые 24 и 25 ноября примут петербургское "Динамо".

В конце июля было объявлено о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках. В рамках реконструкции были демонтированы наземные конструкции с сохранением фундамента, и на этом месте было возведено новое спортсооружение, общая площадь обновленного здания составляет более 18,5 тыс. кв. м. Физкультурно-оздоровительный комплекс вмещает в том числе две ледовые арены и спортзал для подготовки хоккеистов. Одна из арен, где планируется проведение игр МХЛ, вмещает 1 300 человек, в связи с регламентными требованиями предполагается ее увеличение до 1 500 человек.

Красно-белые проводят домашние игры МХЛ на Малой спортивной арене "Лужники", где они выступают с 2021 года после того, как основная команда в том же году стала проводить матчи Континентальной хоккейной лиги на арене "Мегаспорт". Дворец в Лужниках ожидает глобальная реконструкция с целью проведения там домашних матчей "Спартака" в КХЛ. В Сокольниках молодежная команда "Спартака" выступала еще до реконструкции комплекса.