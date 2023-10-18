Сборная России по гребному спорту к Олимпиаде-2028 будет нуждаться в новых лодках

Президент Федерации гребного спорта России отметил, что национальная команда на ближайшие два-три года обеспечена лодками на 80%

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Сборная России по гребному спорту в ближайшие два-три года не будет испытывать серьезных проблем с инвентарем, однако к Олимпиаде 2028 года команде будут необходимы новые лодки. Об этом ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Из-за санкций процесс осложнился, но мы все равно продолжаем закупать инвентарь, - сказал Свирин. - У нас есть определенный запас лодок, в ближайшие два-три года сборная команда России процентов на 80 ими обеспечена. Даже если не будет никаких новых поставок, мы справимся с ситуацией. Но к Олимпиаде 2028 года сборной России однозначно нужен будет новый инвентарь".

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.